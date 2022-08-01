女星曾莞婷以八點檔反派角色打開知名度，讓她擁「台劇女神」、「戲劇女神」的美名，近年則積極朝全方位發展，在電影、喜劇、微電影等領域都有亮眼演出，以及發展自創保養品牌，整體成績不俗，親民的曾莞婷也不吝嗇分享美照，她就解放比基尼，一個側躺包不住前凸後翹的S身材，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，曾莞婷以深藍色比基尼入鏡，躺在礁石上的她，一手撐著頭、一手則放在小褲褲上，雙腿交疊讓蠻腰和長腿全現形，凹凸有致的S曲線一覽無遺，絕佳身材比例超不科學，而曾莞婷這回難得放送泳裝全身照，極美視角照辣翻網友。

曾莞婷幽默發文：「今年的夏天，我幾乎每天泡在水裡，有誰跟我一樣熱到懷疑人生」，網友則紛紛直呼：「好美的藍色泳裝啊，今年真的是很熱啊」、「女神身材真棒，好美」、「姐姐太性感了啦」、「美腿、美甲好性感」，還有人大讚曾莞婷是美人魚。

其實，曾莞婷日前才曬出身穿超短牛仔裙露長腿照，還要粉絲「亮點自己找」，不過曾莞婷所說的亮點，應該是幫她拍照的媽媽，但仍有不少網友把焦點放在曾莞婷美腿上，直呼：「大腸（長）腿就是亮點」、「我只看到這個腿」。