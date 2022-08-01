啟航彰化縣長王惠美特別前往視察，王惠美說，過去長青幸福卡的使用範圍太少，感謝統聯、國光力挺，未來縣內長輩都能免費搭乘。（吳建輝攝）

即日起新增路線包括統聯客運有「1615彰化-臺北」、「1616員林-臺北」、「1621臺中-高雄」、「1630西港-臺北」、「1652鹿港-臺北」；國光客運有「1828彰化-臺北」、「1829員林-臺北」、「1830北斗-臺北」，8月1日起正式上路，歡迎鄉親多加搭乘使用。（吳建輝攝）

日前彰化縣政府與國內客運龍頭統聯、國光簽署合作宣言，將在現有的路線基礎上，在增加8條國道客運路線，並納入免費補助範圍，8月1日正式啟動，啟航彰化縣長王惠美特別前往視察，王惠美說，過去長青幸福卡的使用範圍太少，感謝統聯、國光力挺，未來縣內長輩都能免費搭乘。

彰化縣政府力推「長青幸福卡」，但過去民眾認為長青幸福卡使用範圍太少，只能搭乘縣內包括彰化客運、員林客運、中鹿客運等短程路線，首航當天就有民眾搶搭，住在彰化市的金婚夫妻擋黃萬興及黃玉梅，就要首航到台北去，黃萬興說，以後可以常常搭客運到台北訪親友，「金賀！」

王惠美表示，過去他走訪基層時，許多民眾向他反映幸福卡的使用範圍有限，過去最遠只能搭乘到溪頭，現在透過社會處整合，以及統聯、國光力挺這項政策，未來65歲以上長者、身障朋友以及55歲以上原住民朋友都可以申辦，每月千元儲值金，以南北來回最遠420元來算，每月就有2次可長途外出機會。

王惠美說，長青幸福卡每月有1000元的社福點數，當月沒消費完下月就會重新歸零回到1000元，還沒申辦長青幸福卡的65歲以上長輩，可以準備2張個人照及身分證、印章到鄉鎮市公所辦理，希望大家能多多利用，不管是探親還是出外散心。

彰化縣政府表示，即日起新增路線包括統聯客運有「1615彰化-臺北」、「1616員林-臺北」、「1621臺中-高雄」、「1630西港-臺北」、「1652鹿港-臺北」；國光客運有「1828彰化-臺北」、「1829員林-臺北」、「1830北斗-臺北」，8月1日起正式上路，歡迎鄉親多加搭乘使用。