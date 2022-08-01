美國西喬治亞大學（University of West Georgia）教授席格曼（Richard Sigman）開槍擊斃剛入學的18歲女新生瓊絲（Anna Jones）。

美國喬治亞州30日發生大學教授開槍槍殺18歲女新生的憾事。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《太陽報》（The Sun）報導，喬治亞州西喬治亞大學（University of West Georgia）47歲教授席格曼（Richard Sigman），7月30日凌晨零時27分左右在學校所在的城鎮卡羅爾頓（Carrollton）一處停車場開槍擊斃18歲新生瓊絲（Anna Jones）。

A University of West Georgia professor fatally shot one of his own school’s students in a parking lot, police said.



Richard Sigman, 47, is now facing a murder charge over the death of 18-year-old Anna Jones.https://t.co/mZBZkprtTm — The Daily Beast (@thedailybeast) July 31, 2022

卡羅爾頓警察局表示，當天上午席格曼與另一名男子在當地一間義大利披薩餐廳發生口角，男子通報警衛說席格曼威脅要開槍殺了他，警衛隨後也發現席格曼當時有帶槍，於是請他離開。

席格曼後續離開餐廳並走向附近一座停車場，然後開始對著停在現場的一輛車開槍，打中了當時坐在車內的瓊絲，雖然友人立即將瓊絲送醫，不過她最終仍傷重不治。

警方表示，席格曼目前已被逮捕，並且被控謀殺、3項重傷害、以及持有槍枝等罪名。

西喬治亞大學當天也發布聲明宣布開除席格曼，表示將配合警方調查，並且對瓊絲的親友致上哀悼之意。

This is 18-year-old Anna Jones. Carrollton PD says she was shot and killed by a college professor. Her friend Ethan sent me this pic of her, saying she "was a beautiful, sweet, caring girl...There are so many good qualities, no one could list them all." @cbs46 pic.twitter.com/VrRops2qK9 — Madeline Montgomery (@MadelineTV) July 31, 2022

根據外媒公布的照片，18的瓊絲外型甜美、笑容可掬，最近才從當地一所高中畢業，準備進入西喬治亞大學就讀，目前仍不清楚席格曼是否瞄準瓊絲開槍，也不清楚兩人是否認識。

瓊絲的友人賽克絲頓（Cheyenne Sexton）說這件事太令人驚嚇了，她得知消息時當場爆哭，強調瓊絲從不與人結怨。