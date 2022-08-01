苗栗縣南庄鄉加里山是山友熱愛登山點之一，上月27日有7名男女組隊登加里山，其中2名女遊客疑似因失足滑落邊坡，消防人員獲報後成功找到2人， 所幸其中1人還能自行走下山，另1人由消防人員揹下山，苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山是一個危險活動，務必要做好準備再上山。

苗栗縣政府消防局在臉書指出，上月27日下午5時許在加里山東線1號樁、哈加縱走靠近鹿場登山口處，發生一起登山隊7人(2男5女)，其中2名女性滑落邊坡受傷之事故；消防局表示，1人左手腕疑似骨折、另1人右腳踝疑似骨折，搜救人員下午6時接觸患者後協助傷者包紮固定，其中手受傷的女子可以自行走路下山，另1名腳受傷的女子則由消防隊一步一步於晚間7時許將人揹下山。

搜救人員說，當時疑似道路狹小且沿路樹根比較多，2位民眾不小心便滑落邊坡受傷；消防人員表示，還好滑落的地方並非懸崖，而是一個廣闊的山林，並呼籲民眾，登山是一個危險活動，務必要做好準備再上山，並於登山時注意每一個腳步，避免發生危險。

苗栗縣南庄鄉加里山平均每年有40多件大小山難救援，獅山勸化堂董事長於黃錦源27日捐贈價值105萬元的災情勘查車、總價37萬元的登山裝備給苗栗縣政府，消防局說早上才收到山難裝備，下午就直接用上，感謝南庄鄉獅頭山勸化堂，讓消防人員在執行任務時有好的裝備更讓他們更安全更有效率。