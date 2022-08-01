創意(3443)第二季營運報喜，下半年也將延續動能，公司重申其全年營收2位數成長的目標，2家外資針對創意出具最新研究報告，日系外資將目標價由495元調升到591元、維持優於大盤評等，美系外資則維持減碼評等、目標價450元。

日系外資表示，創意法說對第三季釋出樂觀預估，在持續增長的情況下，量產業務表現將優於先前預估，有鑑於創意2022年強勁的收入增長，將目標價由495元調升到591元、維持優於大盤評等。

日系外資表示，創意第二季業績強勁，單季淨利潤7.6 億元、季增加39%、年增長246%，表現超乎預期，儘管第二季毛利率比先前預期來的低約1.3個百分點，主要是量產業務的貢獻高於NRE(委託設計)，第二季營業利潤率為15.5%，則是高於預期。

展望第三季，日系外資表示，創意量產動能將持續，在經歷第二季的強勁的 成長後， 預計第三季將季持平或小幅增長，包括新的SSD和網路等項目，另外，雖創意看到了 NRE的一些出貨計劃，但第三季度收入仍將季減少2位數，但創意依舊重申其全年營收2位數成長的目標。雖然市場投資者擔心整個產業的庫存調整會影響半導體，但因創意客戶需求保持不變， 且其對PC/面板/智慧手機產品的占比有限，故創意下半年來自AI(人工智慧)/ supercomputers (超級計算機)的驅動仍強勁，AI項目有機會在2023年交付量產，有助於業務更加彈性。

美系外資表示，創意第二季營收優於預期，主要歸功於量產以及和 NRE 項目的早期交付，展望下半年，SSD和成熟節點的網絡切換產品是量產的一大亮點，在重複項目之上，也有游戲機、數位相機、無人機和BMC(遠端控制晶片)等，然而，有鑑於6月的NRE提前發貨，預計7月的營收將減速，下半年的收入增長也可能放緩，現階段維持創意減碼評等、目標價450元。