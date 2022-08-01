中美審計監管談判尚未達成協議，阿里巴巴發布年報後，於上周五被美國納入「預定除牌名單」，阿里1日發公告稱，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐約證券交易所和香港聯交所的兩地上市地位。

阿里的美國存託股在紐約證交所交易。阿里近期宣布其擬透過向香港聯交所尋求主要上市，而成為一家雙重主要上市發行人。

阿里表示，於7月26日提交了其20-F表格年度報告之後，於7月29日被美國證交會依「外國公司問責法案」認定為「委員會認定的發行人」。證交會的認定意味該會認為，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法完全檢查或調查，阿里在截至3月31日止財年使用的註冊會計師事務所的審計底稿。

根據上述認定，今年成為阿里的第一個「未檢查」年度。根據「外國公司問責法案」，如果PCAOB連續3個「未檢查」年度，無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止，在美國任何全國性證券交易所（包括紐約證券交易所），或在美國「場外交易」市場進行交易。