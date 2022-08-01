88父親節將至，全球人壽建議撐起家庭經濟的爸爸們，可以保單作為神隊友，作為保障家庭的大傘，新手爸爸或學齡爸爸的壽險加計意外險保額至少要1千萬元以上，甚至拉高到1,500萬元，且注意配偶亦要有足夠的壽險保障，才能作家庭及孩子堅定的靠山。

全球人壽建議爸爸們用三階段方式規劃保額，且可滾動式檢討與調整，即分為剛有小孩時的新手爸爸、小孩就學時的學齡爸爸、小孩已長大成人的空巢期爸爸，去檢視壽險、醫療險等保額是否充足。

一是新手期爸爸，因為小朋友剛出生，母嬰照護費用不少，且年輕爸爸收入亦較為吃緊，但此時必須為無法預期的意外先作準備，因此全球人壽建議壽險及意外險的保額合計要在1,000萬元到1,500萬元以上，可以較便宜的定期險去拉高保障，同時也要規劃實支實付醫療險，避免意外或突發疾病造成的額外支出，保額至少15萬元到20萬元，再加上住院日額保障3,000元，即可適度彌補病房差額、無法工作的薪資損失。

二是學齡期爸爸，這時可能還有房貸、車貸，加上小孩的學費等，經濟壓力仍大，且此時保障更重要，全球人壽建議可視經濟狀況調整保費支出，但身故保額仍必須維持1,000萬元以上，且重要的是除了爸爸外，媽媽也應有一定的身故保額，完整的保障才能成為小朋友長大成人前最穩的靠山。

三是空巢期爸爸，小朋友已成年、經濟獨立或離家上大學，此時可能已屆臨退休，小孩的支出也減少，但相關的退休及照護風險升高，全球人壽建議此時可將身故保障降到500萬元左右，且可選擇保障倍數高、可傳承型的保單，但住院日額拉高到每天5,000元，以減輕子女在爸爸生病住院時的經濟負擔；同時中年爸爸也可選擇利變增額型保單，規劃自己退休金，替退休後的第二人生預做準備。

最後，壽險業目前許多保單都有保險金分期給付的選擇，即若不幸因意外或疾病在中壯年就離世，小朋友仍未長大成人，保險金的分期給付，即可確保這份規劃可照顧小孩更久的時間。