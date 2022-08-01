國民健康署表示，成年男性腰圍要保持在90公分以下、女性要保持在80公分以下。（陳人齊攝）

依據110年國人十大死因統計結果，一半以上是慢性疾病如心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等，這些疾病早期沒有特殊症狀，但有共通的危險因子為三高（高血壓、高血糖、高血脂）加二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），上述危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群。

另依據國民健康署109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受成人預防保健服務的民眾中，超過6成腰圍過粗且有代謝症候群。因此，為能及早預防或控制代謝症候群，最簡易的方法就是量測腰圍，從危險因子著手，以有效預防代謝症候群，進而降低慢性疾病的發生。

依據國民健康署107年健康促進業務推動現況與成果調查(HPSS)結果指出，18歲以上民眾對於「腰圍過大較容易得到代謝症候群」有高達7成5的正確認知率，仍有近5成超過半年沒有量腰圍，甚至有近1成5從未量過腰圍，顯示民眾擁有足夠的健康識能，但沒有落實量測腰圍。

國民健康署吳昭軍署長提醒，民眾應養成定期量測腰圍，並記錄與追蹤其數值變化的習慣，且成年男性腰圍要保持在90公分以下、女性要保持在80公分以下，同時強調採行健康生活型態的重要性，如體重控制、健康飲食與規律運動等，才能掌握健康與優質生活。

為響應今(111)年的89量腰日，國民健康署與中央健康保險署、財團法人千禧之愛健康基金會共同辦理「量腰存健康」為主軸的記者會，邀請22縣市首長、明星響應量腰，及同時邀請民眾利用「健保快易通APP」的「健康存摺」單元，記錄腰圍量測後的數值，活動前1.5萬名完成者可直接獲得購物抵用金，且期間所有完成者可參與抽獎活動，以鼓勵民眾做好自我健康管理，落實量腰行為及養成定期記錄的習慣。

另活動期間，於指定通路網購包裹的紙箱內免費贈送量腰紙尺，或可於指定門市免費索取，詳細資訊可上財團法人千禧之愛健康基金會官網(https://89day.1000-love.org.tw)查詢。