全台最大學生籃球盛事「2022 國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」日前在板橋體育館進行總決賽，大專男子、女子組分別由「鑫冠茶葉A」和「波斯公主在此」奪冠。高中男子、女子組則是「隨便吧」和「呱呱呱呱呱呱呱呱」稱王封后。「打籃球讓我們變得更勇敢 」，這群年輕「冠軍們」，滿臉笑開懷的說。

今年適逢國泰60週年，「國泰青年節」系列活動也堂堂邁入第46年，有別以往，本屆活動首度同步開放高中及大專一般組學生參賽，展現青春「鬥牛魂」。不受疫情影響，自六月初開放報名以來，吸引上千支隊伍、超過3千位籃球好手參加，歷經一個月的捉對廝殺，7月30日共有48支隊伍闖進總決賽，吸引逾百人到場參與這場盛會。

在一番激烈交鋒過後，大專女子組，最終由就讀銘傳大學、有「獎金獵人」別號的楊雅婷，帶領學妹李佩玲及方瓊華組成「波斯公主在此」隊，榮登球后寶座。

楊雅婷是國泰青年節3x3的常勝軍，從高中打到大學畢業，跟著國泰一同成長。她透露，自己放棄排球，鼓足勇氣，走上籃球之路，過去兩年，她處於低潮，有好一段時間沉浸在輸球情緒，心情沉重。今年楊雅婷帶領學妹一起參賽，重新調整狀態再出發，抱著必勝決心，最後得償所願抱回冠軍。

至於奪冠的大專男子組「鑫冠茶葉A」隊，分別是來自屏東科技大學蔡凱澔、台南大學邵柏叡、嘉南藥理大學李欣洋以及中信金融管理學院陳柏凱。

四位人高馬大球員，一路過關斬將，打進決賽，隊員透露，首場預賽因為沒睡飽，大家都還未進入狀況，險些落敗，後來急起直追，分析對手戰術，擬定比賽策略，才「倒吃甘蔗」，贏得勝利。隊員們不忘稱讚：「國泰青年節3x3比賽除了獎金豐富，設備、場地更是沒話說」，期望國泰繼續辦下去，讓更多學生能夠參與這項運動盛事。他們期許未來能進入職業籃壇，以擔任專業運動員為目標。

除了大專組競爭激烈，高中組也是高手雲集。最終，高中男子組由就讀新竹成德高中張旭呈、邱宇廷，以及平鎮高中楊長浤登上球王寶座。

隊長張旭呈分享：「之前會擔心，若沒有好成績，難以面對教練和家人期待，現在可以抬頭挺胸告訴大家，我們的付出終於得到收穫。」

如今，張旭呈、邱宇廷兩人已經從高中畢業，楊長浤仍就讀高二，但哥們三人組超有義氣，互相約定承諾升上大學要再繼續組隊參加國泰青年節3x3。

穿上象徵冠軍黑色紀念T恤、戴上冠軍白帽，高中女子組冠軍陳奕君、黃雅瑜及石靖瑜三人燦爛笑容沒停過。

三位女孩來自台南高商籃球校隊，她們分享，加入校隊必須要兼顧課業和運動，壓力確實不小，但同時也因為接觸籃球校隊，抗壓性提升，交友圈變得廣闊，個性活潑開朗許多，也更懂得如何與人互動交流。

隊長陳奕君透露，三人從不吵架，藉由不斷訓練、不斷成長，在比賽中展現絕佳默契就是她們的秘密武器。拿到獎金6萬元，三人也開心笑說，國泰獎金給得超大方，她們要把錢全部存起來當大學念書基金。

國泰人壽協理廖昶超指出， 籃球是高中、大專生的熱門運動，三對三籃球賽事更是奧運指定項目。他分享，看著國泰青年節3x3賽事越辦越好、越辦越大，每年都有上千位學生組隊報名，在訓練、比賽過程中造就許多感人故事，他鼓勵所有在場選手：「參與就是一種勇敢的表現，秉持『你比你想的勇敢』的精神，敢想就能看見希望，敢做就有結果。」

今年國泰客戶子女獎學金邁入第46年，大專組獎學金為5,000元、高中組則為3,000元，並持續結合公益，發起「十分幸福捐贈活動」，邀請獎學金申請者，在中籤後提撥10%捐贈給中華育幼機構兒童關懷協會，合計共有2153位獎學金得主與國泰人壽共同響應，捐贈總額達123萬7500元。