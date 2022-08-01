蔡英文總統今天接見中美洲銀行總裁摩西訪問團表示，現在，全球進入後疫情時代，她希望臺灣和宏都拉斯等中美洲國家持續提升雙邊關係，一起為雙方人民創造更多的福祉。也期待臺灣和中美洲能繼續密切合作，共同因應挑戰，創造彼此的繁榮發展。

摩西訪問團包括宏都拉斯駐中美洲銀行董事卡利雅思等人，今天由財政部長蘇建榮陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文致詞時指出，這次是中美洲銀行去年在臺灣設立國家辦事處之後，摩西總裁第一次率團來訪；同時，今年也是我們加入中美洲銀行30周年，訪團此行展現出中美洲銀行非常重視臺灣的金融及貿易市場，對深化雙邊合作關係來說，更是意義非凡。

她感謝摩西長期對臺灣的支持，協助臺灣和中美洲市場的資本連結，持續推展雙方在各領域的合作。去年11月，摩西協助臺灣和中美洲銀行簽署「夥伴關係信託基金協定」。今天雙方也會再簽署新的合作計畫。

蔡英文表示，臺灣會和友邦會員國相互扶持，共同因應疫後經濟復甦，以及提升婦女經濟賦權。今年1月，她特別請賴清德副總統代表她前往宏都拉斯出席卡蕬楚總統的就職典禮。「我們希望，臺灣和宏都拉斯等中美洲國家持續提升雙邊關係，一起為雙方人民創造更多的福祉」。

過去幾年來，臺灣也積極參與中美洲銀行的相關計畫，包括協助區域內的會員國強化基礎建設、為中小企業提供融資服務，也一起面對氣候變遷和疫情的挑戰。現在，全球進入後疫情時代，她期待臺灣和中美洲能繼續密切合作，共同因應挑戰，創造彼此的繁榮發展。

要實現這個目標，她強調，我們需要中美洲銀行和訪賓們的支持。她感謝大家用行動展現對臺灣的支持，「我們一起繼續努力。」

外交部長吳釗燮隨後也在外交部與摩西簽署「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制合作協議」，並代表我國政府頒贈摩西總裁「紫色大綬景星勳章」。