民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日發表「幸福加倍計畫」幼兒政策，將加倍設立公托、臨托與親子館，並試辦夜間臨托。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）1日發表「幸福加倍計畫」幼兒政策，將加倍設立公托、臨托與親子館，並試辦夜間臨托。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日發表「幸福加倍計畫」幼兒政策，將加倍設立公托、臨托與親子館，並試辦夜間臨托，市府要當父母的神隊友，減輕經濟壓力，讓爸媽暫時放鬆，也有更多選擇，讓新竹市繼續是幸福城市、兒童城市。

沈慧虹表示，新竹市幼兒比例高，14歲以下佔總人口16％，是兒童城市，為減輕父母育兒負擔，竹市過去推動許多政策，如育兒指導員、生育津貼、臨托服務、非營利幼兒園等，更達成1區1公托、親子館，未來要幸福加倍，加倍設立公托、臨托與親子館。

沈慧虹說，未來將爭取都市計畫做社會福利回饋設立公托，盤點東區竹蓮市場周邊、曙光女中周邊、二河局周邊，北區中雅安居周邊、南寮國小周邊，香山區則在朝山國小舊址興建複合式多功能中心。

另針對臨托，未來則將清點現有公共建設設立臨托，盤點東區身心障礙者就業綜合大樓周邊，北區南寮國小周邊，除了地點加倍、時間也加倍，將試辦夜間臨托，與家長討論時間，提供最適合的時段服務。

親子館部分，盤點東區竹蓮市場周邊，北區湳雅大潤發周邊，香山區在朝山國小舊址興建複合式多功能中心。

沈慧虹並向年輕爸媽信心喊話，未來就交給她的幸福加倍計畫，公托加倍、臨托加倍、親子館加倍，選擇專業，幸福超越。

沈慧虹今天發表幼兒政策也特別邀請到3位年輕爸媽分享相關經驗，育有2個孩子的曾爸爸說，希望有更多平價、優質的托兒服務減輕經濟壓力；蔡媽媽則分享，有時候很忙，臨托可讓媽媽喘一口氣；邱爸爸說，目前竹市親子館活動熱門、都要提前預約，希望增加據點有更多選擇。