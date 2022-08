緬甸國營媒體今天報導,軍政府領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)已獲「國防與安全委員會」批准,將國家緊急狀態再延長6個月。

緬甸環球新光報(Global New Light of Myanmar)報導,國防與安全委員會(National Defence and Security Council)成員「一致支持這項提案」,將國家緊急狀態再延長6個月。

緬甸軍方去年2月發動政變,推翻翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)的民選政府後,全國陷入動亂,軍方隨後宣布全國進入緊急狀態。

這是緬甸軍方發動政變後,第2度延長國家緊急狀態。此前,軍政府曾宣布要在2023年8月之前舉行新選舉,並解除國家緊急狀態。

自緬甸政變以來,翁山蘇姬一直被拘禁至今,並且面對一連串選舉指控,這些指控可能讓她坐牢150多年。(譯者:紀錦玲/核稿:劉文瑜)1110801