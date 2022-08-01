緬甸國營媒體今天報導，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）已獲「國防與安全委員會」批准，將國家緊急狀態再延長6個月。
緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）報導，國防與安全委員會（National Defence and Security Council）成員「一致支持這項提案」，將國家緊急狀態再延長6個月。
緬甸軍方去年2月發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府後，全國陷入動亂，軍方隨後宣布全國進入緊急狀態。
這是緬甸軍方發動政變後，第2度延長國家緊急狀態。此前，軍政府曾宣布要在2023年8月之前舉行新選舉，並解除國家緊急狀態。
自緬甸政變以來，翁山蘇姬一直被拘禁至今，並且面對一連串選舉指控，這些指控可能讓她坐牢150多年。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110801
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