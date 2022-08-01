夏日消暑飲品商機大，知名伴手禮奶茶品牌「3點1刻」宣布，以百年製茶經驗、三代茶人監製推出全新微米生技冷萃系列，獨家微米科技研磨，保留完整風味、膳食纖維，更首創冷水10秒沖泡即飲，快速享受透沁涼的茶飲與咖啡美味。即日起，3點1刻購物網91APP、3點1刻蝦皮商城、momo、PChome 都可以新品嘗鮮價搶先喝到高質感冰泡冷飲，兩款產品皆提供附隨手瓶款式選擇，隨身攜帶冰沖現喝更方便，為酷暑降溫。微米冷萃四季春，新品嘗鮮價640元加贈隨手瓶，微米冷萃咖啡，新品嘗鮮價360元加贈隨手瓶。

3點1刻慶31周年推出驚喜回饋三大活動，即日起品牌電商購買中秋限定禮盒最高享51折優惠。辦公室下午茶團購首選，三大經典品項綜合箱52折起。壓軸夏日奶茶「冰紛」派對活動，精選近幾年榮登來台灣必買，成功颳起國際奶茶旋風的多款熱門奶茶商品，8月1日至8月31日，全球限時限定首賣超夯5款奶茶組合，下殺76折起，超取專區商品免運。

3點1刻全新微米冷萃系列，包含四季春、咖啡兩款產品，獨家微米生技冷萃技術，標榜保留茶葉與咖啡豆原味與香氣，微米茶葉與咖啡顆粒，極細微研磨技術不僅能冰沖，只需10秒即沖即泡，還能保留茶與咖啡原始風味，方便省時。兩款新品皆減少過度包裝及不便回收造成環境的負擔，更符合SDGs友善環境的企業責任。

3點1刻微米生技冷萃茶的四季春採源自營友善生態茶園，百分百台灣原片茶葉，同時利用環境氣象監測站觀測溫度、濕度，採摘最佳茶葉，完整保留兒茶素及茶胺酸，製作茶葉的過程，透過精確溫濕控制、SGS定期檢測，嚴格把關食品安全衛生，並運用低溫微米生技冷萃研磨技術將採摘的茶菁研磨成微米茶葉顆粒，既不破壞兒茶素與茶胺酸，遇水則能快速釋放完整的茶香，冷泡熱泡皆可，撲鼻茶香入口回甘，猶如現泡，讓茶更加甘醇、味道更佳。

3點1刻微米生技冷萃茶顛覆傳統主要使用熱水沖泡的模式，冷水或冰水皆可快速沖泡，不僅保留清新茶香，相較水沖茶，還能節省3倍以上的等待時間。同時，微米茶粉富含微細膳食纖維，飲茶同時能攝取更多茶胺酸等營養，人體容易吸收消化，促進腸道蠕動，體內環保同時達到均衡飲食。微米茶粉還可廣泛運用至各式料理、甜點、冰品等，加入米飯中，茶葉的清香與米飯的澱粉滋味相得益彰，米飯吸滿微米四季春茶湯，入口更加Q彈鬆軟，每一口都富含茶香，兼具攝取膳食纖維與營養，維持體內正環保。

微米冷萃咖啡使用微米生技冷萃技術，將嚴選莊園級咖啡豆研磨至微米級顆粒，保留咖啡完整香氣，沖泡即飲風味猶如現煮研磨咖啡。全新微米研磨及炒焙工藝，嚴選莊園級咖啡豆帕卡瑪拉、印尼曼特寧，10秒冷水即沖即泡，快速便利，解決濾掛式咖啡沖泡的不便利性。除此之外，無添加咖啡香料，風味乾淨純粹，微米級顆粒更內含膳食纖維，絲滑口感媲美冰滴咖啡，成為最百搭的冰萃咖啡；搭配鮮奶或燕麥奶，豐厚味蕾層次。

為了歡慶31周年，即日起至8月15日，3點1刻在品牌電商推出四款中秋限定禮盒，包括午茶食光、養生膳食、花叢錦簇、陪你泡台灣等，最高限省300元；即日起至12月31日，辦公室下午茶團購首選，多口味烏龍茶搭配花茶、養生沖泡紫米芝麻糊、人氣奶茶系列綜合箱，下殺52折起；8月1日至8月31日期間限定重磅活動－夏日奶茶「冰紛」派對，官網獨家販售，集合台灣必買伴手禮狂潮的經典奶茶、經典伯爵奶茶、經典炭燒奶茶、日月潭奶茶、玫瑰花果奶茶等多款熱門商品， 多種優惠組合大方送76折起，超值現賺200元，超取專區商品更可免運。

3點1刻中秋限定禮盒數量有限，送完為止。購物滿999元，即贈3點1刻玻璃杯乙只，不能累積贈送。此活動無法與部分活動合併計算。結帳金額以購物車金額為主。超取一次最多3盒，若需3盒以上，兩張訂單或是改以宅配方式寄送，3點1刻保有隨時修改及終止本活動之權利。辦公室團購綜合箱數量有限，送完為止。購買指定專區商品，滿1,000元，送3點1刻試喝包（採隨機口味贈送）。結帳金額以購物車金額為主。