受到政府打房影響，近期房市交易已明顯降溫！大台中不動產開發公會理事長王至亮認為，借鏡大陸近5年過度干預房產交易與金融弊案，拖垮經濟發展，政府多重打房成效明顯，已讓房市降溫，但也出現許多反效果，他提出三大趨勢與四大解方，期望政府相關部門重視！

展望下半年房市的三大趨勢，王至亮表示，一是下半年推案量持續量縮、價微揚，建議鬆綁民眾貸款成數；二，原物料漲、缺工嚴峻恐造成延遲交屋潮；最後，面對缺電、極端氣候、以及2050年淨零碳排等議題，邁向「ESG永續建築」，將成為未來建築設計規劃的主流。 經過政府一年多以來的積極打炒房已然奏效，2022上半年土地交易銳減四成、預售案場來客數變得更少、購屋者持續觀望，房市氛圍不佳加上年底選舉，建商推案遞延或改為成屋銷售、建築業策略聯盟、聯合開發分擔風險成為新趨勢。 土地交易雖然降溫、但是地價卻仍在高檔期；全世界的通膨持續、原物料供應也未順暢、工資與原物料建材的飆漲，到目前仍看不見平穩或下滑現象，因此下半年的房價還是會微幅上漲。 王至亮提出四大解方，一是鬆綁民眾貸款限制！他說，房價持續上漲，購屋者所得坪數也愈來愈小，建議持有十年以上，建坪50坪以內，不應受三戶以上貸款四成的限制，滿足民生基本需求，符合居住正義。

而「豪宅限貸天花板」的認定，同為五都的台中，理應比照台北7000萬或新北6000萬以上，台商鮭魚返鄉買房應該享有基本權益，不應該一國多制。

解方二，交屋遞延應有溝通平台！他說，該公會收到會員反應，前2年預售熱銷的建案，因建材、工資飆漲、搶工，造成建商利潤變少、甚至賠錢的慘況，這些情形都可能造成延遲交屋的狀況發生，業者與購屋者應要保持理性溝通協調，給予彼此緩衝的時間。

王至亮強調，缺工嚴重，造成惡性加價搶工現象若一日不解，預期自下半年開始，「透天交屋遞延半年至1年，大樓交屋遞延1年至2年、甚至更久！」 解方三，解決缺工、接收難民！王至亮提出解決極度嚴重缺工問題之策，建議短期應盡速引進外勞，由政府妥善管理及派用，以免除互相搶工的排擠效應，造成民間工程延宕甚至無法發包；中期是否接受烏、俄難民來台灣，大人輔導語言進而就業，小孩則提供教育與安置，不但增加人口紅利，也解決台灣缺工問題；長期則應提升技職教育，並提高民眾生育及教養補助方案，減輕年輕人生育上的壓力，避免台灣人口過度老化的問題。 解方四，ESG永續建築！王至亮建議台灣應及早邁向「ESG永續建築」，他正在進行研究建築進化論主題，探討建築要如何與環境共生，避免破壞環境，減少碳排放，達成滿足ESG理念的永續建築，勢必要從規劃上，設計更好的採光、通風、降低建築耗能，導入大數據分析、人工智慧和機器人走入家庭，帶給人們生活便利性之餘還能做到淨零碳排。