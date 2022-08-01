鍾欣凌（左起）、台南市文化局局長葉澤山、台南市副市長趙卿惠、陸弈靜、陳仙梅、顏振發師傅、王童導演、楊貴媚。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文三人奉獻出從影以來最大尺度。（桂田文化藝術基金會提供）

下集《老少女奇遇記》將前往台東進行第三趟旅程，小幫手為黃姵嘉（後排右一）。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的公視、八大實境節目《老少女奇遇記》完成第二趟的台南之旅，此次旅程最重要的，就是要播放30年前的經典電影《無言的山丘》，導演王童在看到電影看板揭開的那一刻，感動到眼眶泛紅，楊貴媚也再重溫電影後止不住淚水。

這趟台南之旅的尾聲竟巧遇全台三級警戒，老少女們時隔一年才重回台南完成拍攝，但沒想到讓3人感觸的不是時間，而是疫情過後的「體重」變化；鍾欣凌坦言三級警戒期間在家過得太放肆，每天都是吃，要開工時才驚覺來不及減肥，「其實回到那個地方還滿奇妙的，怎會會一晃眼就一年過去了，看到節目的畫面出來，看看我跟嚴藝文2個回來的身材多麼不檢點啊，一看到自己的畫面都馬上尖叫不敢看。」嚴藝文也笑說：「我們當時真的就停在一頓火鍋晚餐，那頓吃完後隔天一早就因為三級警戒停止拍攝回到台北，當節目剪接出現一年後的畫面時，如果不解釋觀眾應該會以為是那頓火鍋讓我們食物中毒，整個人都腫了一圈，真的嚇死人。」

《無言的山丘》透過國家電影及視聽文化中心的檔案，完成了時隔30年的感動重映，為台南旅程劃下完美句點；楊貴媚透露在劇照看板紅布揭下時，有瞄到王童導演眼角的一絲淚光，看得出來王童導演是十分興奮與感動，深深覺得此趟旅程十分有意義，王童導演說：「如果電影是一個藝術的話，它就沒有時間跟空間的問題。每一個時代，歲月在過，整個大的環境進來，變成新的美學，不能強用我們時代的美來灌注你，但過去的美還是美的，因為美感的東西很難講，但是永恆的東西有個真理，它就是耐看！」身負重任一肩扛起重映任務的領隊嚴藝文說：「在台南站的心情其實一直很複雜，因為要重映媚姐演的《無言的山丘》，還要邀請導演及演員，中間又碰上疫情耽擱，難免有一些壓力，還好最後沒有漏氣讓媚姐失望，辦完重映後心情有放鬆不少，但更開心的是接下來我不用再當隊長了，可以好好去玩了！」

下一集的《老少女奇遇記》將前往第3趟旅程台東，領隊轉交到經驗豐富的楊貴媚手上，她們將拜訪發願蓋南迴醫院的「超人醫生」徐超斌醫師，《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的小媳婦黃姵嘉也擔任小幫手現身，與婆婆鍾欣凌來趟婆媳之旅，2人會擦出什麼樣的火花？鍾欣凌預告說：「不要看姵嘉是個漂漂亮亮的小女生，她真的放很開，當你以為我們3個主持人已經夠瘋了，黃姵嘉是可以再瘋好幾倍的那種，她就是一個瘋子。」

曾與黃姵嘉演過母女的嚴藝文也開玩笑說：「雖然我一開始知道這一站的小幫手是女生沒有小鮮肉很不爽，但黃姵嘉真的很可愛，她不是那一種會在那邊裝模作樣、假鬼假怪的人，她就是那種很『阿莎力』的女生，下集黃姵嘉登場後大家電視音量記得要關小一點，不然會可能會被鄰居嫌太吵敲門。」《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。