「面對少子化說沒壓力是假的，但我們不想抱怨外在環境的改變，將從校內設備、跨域課程逐一調整，做出差異化。」世新大學新校長陳清河今天上任，他表示，將以「數位傳播貫穿各學院」及「數據智能結合各專業」兩項策略，帶領學校擺脫少子化的困擾。

世新新大學今天舉行卸任、新任校長交接典禮，吳永乾當了8年校長後卸任，由陳清河接棒。由於陳清河是國內傳播界大老，因此吸引近400名公部門、媒體主管與產學企業代表出席他的就任典禮，見證世新歷史新頁。

世新大學董事長周成虎表示，陳清河是世新培育出來的人才，他當年讀世新（三專時期）廣電科，之後由創辦人成舍我送到日本進修，再到美國拿到傳播碩士，然後又於世新大學傳播所拿到博士。陳清河是世新大學理論與與實務結合的代表人物。

周成虎還說了一個小故事，40多年前，陳清河在一個深夜陪伴創辦人排版時，不幸被龜殼花咬到，當場臉色鐵青、奄奄一息，當時創辦人背著他走出校園將他放到擔架上送醫，就說：「清和，如果你大難不死，我的後代必讓你當世新校長。」如今，陳清河真的當是校長。

吳永乾說，他8年前擔任世新校長時，大一新生來源有27.5萬人，但到今年僅剩18.5萬人，少子化對私校的衝擊非常大。他進一步指出，未來高教環境將非常險峻，除了少子化嚴重，還有高教政策難以排除民粹及政治力的影響，這都對大學經營充滿挑戰。

陳清河則強調，面對高教日益競爭的環境，未來世新仍將維繫「理論與實務並重」的優良傳統，並落實到新聞傳播學院外的各個學門，同時提升師資結構、建構札實教學環境，以強化學生畢業時的職場競爭力。

面對少子化的衝擊，陳清河指出，這對私校確實一個壓力，但他不想抱怨外在環境的改變，上任後將致力打造「別人沒有、只有我們有」的教學特色，積極贏得學生與家長認同。

隨著媒體朝向數位化發展，陳清河認為世新大學之特色，除了新聞傳播學院外，也應將人文社會學院、管理學院及法律學院密切與新媒體特色結合，讓教學與研究皆更貼近智能社會的需求，未來將秉持「凡努力走過，雖然收穫也許會遲到，但不會缺席」心境的堅持，積極督促校內課程改造後之績效。