洋基退役球星柏尼威廉斯。（美聯社）

1990年代「洋基王朝」要角柏尼威廉斯（Bernie Williams）前日重返洋基球場，他球員生涯16年都沒轉隊，但是洋基當年開給他一個相當羞辱人的價碼，讓他差點轉投紅襪。如今「法官」賈吉（Aaron Judge）同樣面臨續約難題，威廉斯表示他非常關注此事，希望賈吉能夠續留並成為隊史的重要球星。

洋基在1998年世界大賽橫掃教士隊，同時也是威廉斯的合約年。洋基季前提出5年3750萬美元續約，威廉斯當然拒絕了。洋基總管華生（Bob Watson）居然還說：「這是一個球星級的合約，開給一個不是球星的人。」其實威廉斯1997年就入選明星賽了。結果威廉斯該季摘下美聯打擊王，昂首進入自由市場。

換上新總管凱許曼（Brian Cashman）的洋基給威廉斯的開價增加到7年6000萬美元。然而威廉斯的經紀人是談判高手波拉斯（Scott Boras），幫他拿到更驚人的價碼：紅襪的7年9150萬美元！洋基也怕他跑到紅襪，最後只好以7年8970萬美元簽回，成為全隊最高薪球員，並保證不會賣掉他。

多年後威廉斯看著賈吉，有些類似他當年的情況。賈吉拒絕洋基7年2.14億美元開價，本季重現MVP級身手，威廉斯說：「我為他高興，這是他生涯關鍵的一年。」「每次我看賈吉在電視上發言，他都會說正確的話。他是個球隊的理想大使，如果他簽下長約，我非常肯定他會是下一個洋基隊長（洋基目前沒有隊長）。」