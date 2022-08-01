8月1日是原住民族日，高雄市副市長林欽榮與國科會、業者到杉林區巴楠花部落中小學關心原鄉孩童，林欽榮致詞表示，數位是不分彼此，數位是一條不可逆的路，過去兩年來，感謝教育局在疫情時建置130個線上線下學習直錄播放室等，幫助偏鄉孩童學習。

林欽榮與業者華碩、IBM、PaGamO（線上遊戲學習平台）等到巴楠花部落中小學關心偏鄉孩童。業者將捐贈150部電腦給寶來國中、桃源國小、桃源國中、茄萣國中、一甲國中與巴楠花部落中小學等6所學校，幫助孩子學習。

林欽榮表示，這場疫情改變了大家的作息方式，教育局透過「創新教學快易通」、「達學堂」等多元管道，將各項學習資源提供給師生。並購置了3800組耳機麥克風與移動式視訊鏡頭，提供教師做直錄播教學。

業者們提供軟硬體，幫助孩子們學習。桃源國小校長凃宗成說，此活動對偏鄉孩子很有幫助，軟硬體可以讓家長與孩子更容易上手，藉此縮短城鄉差距；他曾經到高雄多納與台東的國中服務過，深知偏鄉孩子學習的重要性。