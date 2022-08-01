韓國人氣女團TWICE近日宣布9月成員全體續約後，立即推出第4張日文專輯《Celebrate》，緊接著將於8月26日推出第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》，令粉絲們相當期待。近日經紀公司也率先在網路上公開音源封面照，全員復古的新造型除了讓粉絲們眼睛為之一亮外，台籍成員子瑜的厚瀏海新髮型，更讓不少人認為撞臉《我的出走日記》中的女演員金智媛，直呼「認不出來」。

TWICE即將在8月推出全新專輯，而在經紀公司公布的最新形象照中，9名成員換上彩度高又俏皮的復古造型，由後方探出頭來與粉絲打招呼。不過有部分網友看到照片卻完全找不到子瑜，仔細看才發現一向留著長髮、中分或旁分的子瑜，這次卻剪了個超厚的齊瀏海，猛一看與近期因戲劇《我的出走日記》爆紅的女星金智媛十分相似，令網友們看了直呼「差點找不到子瑜，但新造型好看」、「這次真是絕了」、「一樣美爆」、「撞臉金智媛」、「子瑜好可愛」，甚至更有人認為兩人就像雙胞胎。不過金智媛日前出席活動時，曾因瀏海太過平整看起來過於呆版，而遭到部分網友諷刺她根本靠顏值在撐。

事實上，子瑜不久前才在雜誌《Nubia Magazine》所舉辦的「2022全球最美女星」票選活動中獲得亞軍，一舉打敗知名歌手、演員及多位超模，僅輸給歌手兼演員的BLACKPINK成員Jisoo（金智秀），使她人氣再度攀升。