今天是8月1日，也是各級學校新學年的開始。教育部今天舉行國立大學卸、新任校長聯合交接典禮，新任校長有政治大學李蔡彥、台中教育大學郭伯臣、屏東大學陳永森及屏東科技大長張金龍等4位。

政大新任校長李蔡彥為美國史丹福大學機械工程學系博士，曾擔任教育部資訊及科技教育司司長，並曾任國立政治大學主任秘書、教務處副教務長、教學發展中心中心主任、電子計算機中心中心主任、資訊科學系系主任。

台中教育大學新任校長郭伯臣為美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，曾擔任教育部資訊及科技教育司司長、科技部科教發展及國際合作司數學教育學門召集人、台中教育大學教育學院院長、教育資訊與測驗統計研究所所長。

屏東大學新任校長陳永森為台大地理環境資源研究所博士，曾擔任屏東縣政府建設局局長、屏東大學主任秘書、總務長。

屏東科技大學新任校長張金龍為德國斯圖佳特大學工學博士，曾擔任屏東科技大學總務長、學生事務處副學務長、環境保護暨安全衛生中心中心主任。

此外，國立體育大學校長邱炳坤及國立金門大學校長陳建民等2位續任校長，也於典禮中一併致送聘書。另卸任校長包括政大前校長郭明政、台中教育大學前校長王如哲、屏東大學前校長古源光及屏東科技大學前校長戴昌賢，教育部也在典禮中致贈紀念品，表達感謝。