王少偉（左）、花花大吵，考驗EQ。（三立提供）

哈孝遠（中）遭隊友們譏諷。（三立提供）

王少偉、花花、哈孝遠、馬力歐、荳荳等人日前錄製三立《綜藝大熱門》，探討主題「動怒真心走」，討論藝人在面對無情的提問或批評，該如何全身而退？不料在討論過程中，大夥逐漸走心，王少偉甚至被諷是剩一顆蛋的老偶像。

吳宗憲笑說平時和Lulu都會說真心話，常常苦口婆心，很多話不好聽但都是為對方好，Lulu說：「我們講的都很難聽！說多就不會受刺激，像吳宗憲常說我身材像洗衣板。」而王少偉、花花、哈孝遠、馬力歐4位平時交情就不錯，花花透露她與王少偉在王當模特兒時期就認識，常讓人覺得他講話很機車，還曾吐槽花花說：「他說有人要牽我的手，我媽媽都該偷笑了。」她之前也跟哈孝遠主持過其它節目，但哈孝遠算是貼心的人，「他知道我很怕水，有次外景他自顧不暇卻一舉把我扛起來」，而馬力歐則是戲劇上的前輩，常常請他喝咖啡請教演戲相關問題。

這次王少偉被大家攻擊、考驗在朋友眼中的真實面貌，本來是想考驗他的EQ，沒想到卻變成掀底大會，王少偉氣憤控訴哈孝遠是破壞王，老是不懂節目效果還弄傷來賓跟道具，甚至還曾把臨演的腿弄斷，更笑說哈孝遠是「籃球打不好才來當藝人。」哈孝遠也反擊王少偉的情緒管理有問題，一個失手他就會當場翻臉，「有次錄影王少偉跟我說他之前也是運動員，所以有次玩球以為他會閃，就沒有手下留情，結果誰知他反應慢半拍，球不小心砸到他的臉，名牌眼鏡也打掉地上，結果他馬上生氣還走到我身邊說『你死定了，你真是個咖嗎？你現在很屌是嗎？』」王少偉趕緊澄清當時鼻樑超痛，「我是體保生都受不了，別人哪受得了。」

花花發狠的說王少偉是剩一顆蛋的老偶像，還自以為很帥但殊不知已經是老偶像，而且又小氣，東西不喜歡自己買，還喜歡凹晚輩東西，像風田就是受害者；馬力歐也虧王少偉主持節目不認真，都快錄影完卻連名字都叫錯，讓人家很尷尬又受傷，根本就是一位過氣偶像，王少偉老羞成怒的說：「你連許博士叫甚麼都不知道，還把人家叫成白博士。」馬力歐激動的回嗆：「有次錄影一整天，那你還把我叫成馬念先。」

花花則激說哈孝遠長得真的很像豬，因為他的嘴巴很像天梯，而且還有痛風又很愛大便，一天到晚去跑廁所到有次錄影大家根本沒發現他不見了，直到製作人點名才知道他根本沒上車。這指控讓哈孝遠再也忍不住，直接對花花大罵：「妳放屁，妳才用違禁品，膀胱那麼小，錄一次影就尿十幾次。」讓整場錄影像掀底大會，充滿火藥味但又笑料不斷。