桃園市長鄭文燦1日陪同民進黨桃園市長參選人林智堅公布競選團隊及主視覺，笑言當過無數次競總主委，但這次陣容最完整、團隊最堅強，斥對手側翼發起抹黑大戰，1個月來看不到市政辯論和政見，但林智堅8年政績不是口水可以抹煞、也不是紙上履歷可以取代，強調這段時間林智堅民調都穩定領先5-10％，因為市民需要年輕市長，不會走回頭路，不會讓桃園原地打轉。

鄭文燦以林智堅競選總部主委身分介紹競選總幹事立委鄭運鵬，南北兩區競選總幹事立委湯蕙禎、和前立委李鎮楠，原住民後援會長立委陳瑩。

鄭文燦說，林智堅7月8日完成新竹市長交接，但對手陣營在7月5日就透過側翼發起抹黑大戰，1個月來看不到桃園市政的辯論，也看不到對方提出任何政見，選戰還剩4個月，希望選舉回到正軌，就像林智堅媒體中心選在正光二街，希望正大光明，用正面選舉取代負面選舉，用更多的公共討論取代口水抹黑。

鄭文燦說，過去8年林智堅在新竹創造年輕城市的紀錄，新竹的進步和改變看得見，每一次的民調都看得出林智堅的用心，得到很多次的五星級市長肯定，也得到媒體最幸福城市的肯定，因為「強棒市長」才讓對手不斷抹黑，這個月他仔細的觀察，發現林智堅擁有成熟的韌性和很好的心理素質，「凡努力過必留下痕跡，不是口水可以抹煞，也不是紙上履歷可以取代！」

鄭文燦說，過去桃園是六都進步最快城市，新竹是非六都裡面最年輕的城市，2城市擁有相同DNA、共同的治理經驗，面對高齡化，桃園跟新竹都為台灣創造亮點，過去8年自己是桃園隊的隊長，未來8年林智堅將成為桃園隊下一個隊長，要有足夠的韌性、能夠接地氣、有遠見、魄力和執行力，這些條件林智堅都有，他有8年好經驗、好成績，且他今年47歲，就跟自己當年當選桃園市長同齡，能力最好、各種條件具備的黃金時刻，一定可以帶領桃園市政無縫接軌，創造下一個黃金十年。

鄭文燦也說，這段時間雖然民調略有起伏，但是林智堅都維持領先5％到10％，相信桃園市民會選擇年輕市長，因為年輕的桃園需要堅定向前，不會走回頭路，也不可能讓桃園原地打轉。

「我有信心市長勝選、議員過關！」鄭文燦說，民進黨共提名32位議員參選人，有資深、有年輕、有各種行業不同的類別，共同特質就是正派、認真、勤跑、服務，會讓團隊獲得最大的勝利，往後會成立各種類型的後援會，也會在南北兩區各成立一個競選總部，笑言8年來當了無數次的主任委員，不管是立委或議員選舉，但這次是最完整的陣容、最堅強的團隊，迎接桃園隊的下一個挑戰。