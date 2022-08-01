找到理想對象結婚很重要，近日大陸一名年約40歲的女子，積極參加各式聯誼活動，盼從中找到另一半，她開出結婚3大條件，包括男方必須有房、結婚要給人民幣20萬元的聘金（折合台幣89萬元），以及婚後讓她掌管家中財務，結果她陸續和8名男子相親全都失敗，不少網友看了也直搖頭，「憑實力單身」。

據大陸平台《網易》親子專欄指出，40歲的女子為了把自己嫁出去，積極參加聯誼、相親等活動，同時她也透過仲介介紹，增加認識異性機會，但她連續與8名年紀相近、條件相符的男性見面後，全被她打回票。

女子表示，她雖然很想結婚，但也有自己的標準，第一是有房，她認為男人必須承擔起家的責任，所以必須負擔頭期款、房貸等費用，這是天經地義的事；第二是要有聘金，因為父母養育她不容易，再加上女人結婚後必須到另一個家庭生活，得擔起照顧公婆、教育子女及家務等工作，因此男方要給20萬人民幣聘金，相當於新台幣89萬元；第三則是婚後由她掌管財務，女子說女性持家是現今社會必要的條件，若無法管控家中的財務，在婚姻上就沒有安全感。

女子的相親經驗引發不少網友討論，「根本憑實力單身，妳沒有想要結婚吧」、「人民幤20萬聘金？妳這不是結婚，是斂財」、「妳的條件有很好嗎？要求這麼多？」、「妳都40歲了，標準放寬一點，再下去就嫁不掉了」、「難怪妳嫁不掉，繼續單身吧」。