今年夏天飆出歷史高溫，全國用電量頻頻刷新紀錄，為此，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、黨團主任暨宜蘭縣長參選人陳琬惠召開「明天會停電嗎？停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會痛批，政府只會籲冷氣不要開太強，卻要人民面對酷熱天氣自主應變，呼籲政府加快再生能源佈局，並提高台灣電力系統可靠度。

立委邱臣遠表示，經濟部最新《電力資源供需報告》指出，產業擴張導致台灣2021年用電需求飆漲，能源轉型速度明顯跟不上工業用電，極端高溫的日子持續增加，民生電力需求也跟著吃緊。台電雖然持續推動「配電系統強韌計畫」力保供電穩定，但今年1到6月全台仍累積3794起停跳電事故，設備因素占39％、外力因素如鳥獸樹竹碰觸占43％，台灣電力可靠度仍待提升。

邱臣遠指出，氣候變遷造成夏季更長更熱，各國政府與電力事業都需超前準備，國內目前推動電動車產業，也勢必造成用電量增加。隨著台灣積極發展再生能源，白天光電發電量大增，不過夜間光電無法出力，電力調度面臨夜尖峰的挑戰，台電應該構思因應方法或政策。

邱臣遠直言，經濟部報告預估今年尖峰負載3970萬瓩 ，但上週瞬時尖峰負載已連續三天突破4千萬瓩，22日更達4074.8萬瓩，報告顯然失準，全國各地陸續傳出供電設備不堪負荷、區域停電等事故。政府對未來用電太過樂觀，綠能進度緩慢，最後還是得依賴火力發電。

陳琬惠直言，政府口口聲聲說不缺電，但供電不穩已是事實，近年來大家都遇過大熱天吹冷氣到一半突然停電的狀況，作為高科技產業重鎮的台灣，電力供應的穩定度卻讓國人甚至來台外國人感覺如「第三世界」，大大小小無預警停電從沒間斷過，然而政府的停電報告永遠都在找理由，就是不承認能源政策和電網需要全面檢討。

陳琬惠指出，停電危機也重創台灣部分民生產業，以餐飲食品業為例，一次停電可能導致食材報銷，損失隨便都是好幾萬起跳，且並非每間醫療診所都有足夠備用電源，洗腎機、氧氣機如果遇到停電可能危害病患。路上的紅綠燈、路燈、高速公路的儀控系統，也可能可能因為停電停擺，輕者交通大亂，嚴重可能造成車禍。

陳琬惠籲，政府應檢討能源政策，而非只會喊口號。總統蔡英文2015年競選時曾保證未來絕對不會缺電，如今執政6年多卻經常在跳電，官員不要繼續躲在辦公室吹冷氣做決策，應該重新檢討能源政策、改善供電系統。