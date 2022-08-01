華視在今（1日）上午10時召開111年第一次股東臨時會，完成第24屆董事及監察人之選舉作業，今日下午2時將召開第24屆第一次董事會議，並進行華視董事長之選舉，現任董事長鄭自隆並不在董監事名單中，也代表他即將卸任。

董監事名單如下，董事：丁菱娟、朱國珍、李錦燦、郭力昕、周俊吉、林寬裕、林耀南、胡元輝、施振榮、徐瑞希、馬履芸、許思敬、黃兆徽、黃寶慧、劉昌德，共15位。監察人：王毓莉、周宇修及高文宏，共3位。