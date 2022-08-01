美國航母

美國在最近的2022海軍司令部作戰導航計畫（NAVPLAN）分析報告中說，面臨眼前和長期與中國的戰略角力挑戰，打算到2045時，將艦隊擴增為523艘。美國海軍說，這是美方「整合嚇阻」（integrated deterrence）戰略的一部分，對維持全球制海優勢舉足輕重。

然而，據《南華早報》（South China Morning Post）報導，中方軍事專家認為，美國的計畫會面臨嚴重的財務限制。此外，他們說，就艦隊的噸位和技術而言，中國海軍仍落後美方，而艦隊規模不該拿來當作美國海軍擴張的藉口。

美軍在擴張計畫中，要有由373載人艦，還有約150艘無人水面艦與潛艦組成的艦隊。海軍軍令部長吉爾迪（Mike Gilday）在報告中說，解放軍迅速擴張與現代化置美國海軍於險境。

就在美中因台海和南海緊張升高，尤其是美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能率團訪台，雙方關係持續惡化之際，美國海軍提出了這份報告。

就軍艦數量而言，解放軍擁有全球規模最大的艦隊，而第3艘航母「福建」艦6月下水，讓它更接近2035年至少要打造6艘航母，建立「藍水海軍」的目標。五角大廈去年11月公開的報告說，解放軍擁有約355艘軍艦，而4年左右可望增為420艘，到2030年時，則將增為460艘。

中方海軍第3艘航母「福建」艦

然而，中國分析家指出，中方艦隊大都由較小的軍艦組成，海上力量成長不該被美國海軍當成爭取更多經費的藉口。北京海軍專家李杰說，中方的軍艦總數或許超越美軍，但噸位卻不如對方。此外，美國海軍擁有大批航母和兩棲艦。而美方會刻意炒作中方的軍艦數量，是在向世界和自家人民宣傳中國威脅論。

吉爾迪在報告中要求12艘哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦、12艘航母、96艘大型水面艦和56艘小型水面艦、31艘大型甲板兩棲攻擊艦、18艘輕型兩棲艦，還有約150艘無人水面艦及潛艦等。此外，美國海軍還希望有1,300架左右的艦載機，以及約900架反潛和反艦戰機。

而李杰指出，美國海軍面對即將退役的航母與其他大型軍艦不斷產生龐大的維修費，沒什麼好拿來說服國會，只好用中國威脅論來當藉口。

同樣的，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明也贊同這個看法，他指出，美國雖然承受戰略對手中國軍事現代化的壓力，但由於資金短缺，因此不太可能實現最新的計畫。他直言，美國海軍以往浪費太多經費，如今難以達成這目標。

另一方面，上海政法學院軍事分析家倪樂雄說，值得注意的是，美國把重心放在無人艦上，而這符合強調無人，隱形與智慧作戰的未來軍事技術發展趨勢。

此外，他強調，中方在關鍵海軍技術上仍落後美國，而解放軍在追求現代化上，依舊面臨美國限制專業技術所帶來的挑戰。