趙少康留言。(取自林智堅臉書)

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，曾任其指導教授的國安局長陳明通，昨(7月31日)發聲明強調，先協助林智堅進行論文修正後，才交給另一位研究生余正煌參考。林昨晚也在臉書發文談到，「陳明通老師的聲明對我來說是水落石出，還我清白，證明我沒有抄襲。」對此，資深媒體人趙少康則是現身留言嗆如情節這麼簡單，陳明通需要花25天才想出這說法？更嗆「請通堅二人不要侮辱台灣人的智慧」，該留言獲得近5000個讚，迴響熱烈。

針對陳明通的聲明，林智堅在臉書吐露心聲，陳明通教授發表聲明，還原了事情的真相，「這份論文我絕無抄襲。聲明中提到老師將我撰寫的論文修正後，提供給余先生參考，也才會有後續一連串我和余先生都始料未及的狀況發生」。林智堅並說，因選舉而起的爭議，對於學校、老師、同學造成的困擾讓他很抱歉，「但是我也深深對這件事情感受到無奈，從今天陳明通老師的聲明對我來說是水落石出，還我清白，證明我沒有抄襲」。

結果，趙少康現身林智堅該篇貼文底下留言說，「請通堅二人不要侮辱台灣人的智慧，如果情節這麼簡單，陳明通需要花25天才想出這個說法？非要等余先生否認抄襲以後，才突然想到這樣的說詞？再硬拗只會讓自己落選的身影更難看，還賠上台大校譽，真是貽笑大方。」