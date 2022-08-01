俄羅斯是僅次於印尼與澳洲的第三大煤炭出口國，但在俄烏戰爭爆發後，歐美各國對其實施的經濟制裁包括禁運煤炭，此舉使得全球煤炭貿易的供應鏈出現重組，然而各國也必須花費更多時間與資源才能獲得煤炭，有專家提醒過程中衍生的費用與造成的浪費反而需要付出更昂貴的代價。

日經亞洲評論報導，全球煤炭貿易鏈重組是持續變動、效率較低且成本更高的一件事，能源諮詢機構Wood Mackenzie副總裁Robin Griffin表示，「我們會看到市場重新洗牌，在那之後的市場型態，一定是更沒有效率的。」

Robin Griffin補充說道，「在這種狀況下，煤炭貨運的距離會被拉長，因此交貨成本也會跟著升高，並推動整體價格進一步上漲。」

俄烏戰爭爆發前，俄羅斯是歐洲最大煤炭進口國，比重超過4成，每年進口約6300萬噸，日前歐盟已經決定在8月22日起禁止從俄羅斯進口煤炭，未來俄羅斯煤炭可能會銷往北非國家及土耳其，歐洲則改預計使用美國、南美及美洲國家的煤炭。

與此同時，全球煤炭供應也存在「斷鏈」風險，今年1月初印尼無預警宣布停止出口煤炭，將量能用來因應國內需求，雖然月底馬上就恢復供應，但此事也突顯供應鏈不穩定的隱憂。

報導提到，俄羅斯煤炭即使遭到制裁，還是能找到買家，而未來煤炭市場上的兩大咖會是大陸與印度，他們的供需狀況也是決定價格的重要因素。