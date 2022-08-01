全球領先的企業軟體創新者VMware為鴻海科打造的虎躍雲數據中心已於今年六月正式啟用。虎躍雲數據中心以VMware Cloud Foundation與NSX Advanced Load Balancer等雲端解決方案所打造，讓鴻海得以實現資源集中化管理，並藉虛擬化技術邁向零碳目標。未來，鴻海將以虎躍雲數據中心為基礎，於全球複製本地雲資料中心的建置模式、達成多點數據串聯，為鴻海加速F2.0數位轉型願景，奠定穩固的數位與永續營運根基。

鴻海事業版圖分布於全球，產生數據散落各地廠區，過去各自獨立的資源管理方式使得集團的統一資源調度與維運管理備受挑戰。為了更完善與全面的即時控管集團資源，鴻海虎躍雲數據中心採用以軟體定義的資料中心（SDDC）為基礎的VMware Cloud Foundation，讓集團各事業單位在部署多雲時仍可維持一致的作業與基礎架構，使行政系統與廠區運營能在富含高彈性、靈活開發等優勢的環境中運作，提升整體管理效率。

此外，NSX Advanced Load Balancer透過多雲負載平衡、網路應用程式防火牆和容器流入等服務，協助鴻海達到簡化管理、即時監控以及自動化開發等目標，為虎躍雲數據中心打造現代化且安全的應用環境，加速鴻海在3+3（三大未來產業及三大核心技術）的布局與發展。

鴻海科技集團資訊長龔培元表示，鴻海自2019年起便致力於開創更智慧的創新生活，也持續朝F1.0現況優化、F2.0數位轉型、以及F3.0轉型升級三大目標努力。虎躍雲數據中心的建置是鴻海立足台灣、放眼全球的關鍵基石，鴻海將持續攜手VMware並藉由其混合雲解決方案，讓鴻海龐大的事業群擁有更彈性、安全且永續的資源管理策略，為產業樹立轉型典範。

VMware台灣總經理陳學智表示，VMware長期作為台灣企業數位轉型的重要推手，致力為在地夥伴量身建構雲智慧數位藍圖，為多元產業鏈接國際級創新技術。很榮幸有機會與鴻海共同啟動以虎躍雲數據中心為核心的全球雲端服務，成功促進更加靈活的全球數位管理、資源調度與技術創新，讓鴻海順利敲開跨域拓點大門，加值於國際市場的競爭優勢。