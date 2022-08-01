周立銘去年與經紀人女友結婚。（翻攝自周立銘臉書）

麻吉弟弟周立銘昨（7月31日）被一位假髮店的女員工在爆料公社發文，表示日前有位男子走進店裡試圖想侵犯她，並公開監視器畫面，有眼尖的網友發現那位舉動詭異的男子就是麻吉弟弟，對此，周立銘昨透過索尼音樂表示：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」今中午再發聲明致歉，除了詳述身心現況，也還原當天發生事件始末。

昨該名女店員近日表示，本月16日有位疑似是公眾人物的男子走進店裡，男子看起來精神恍惚，用ABC口音向她要水喝，當女店員走進休息室拿水時，對方跟著走進來，而且對女店員有肢體上的碰觸，試圖想要侵犯她，女店員說：「所幸我擋了下來安撫他的情緒，讓他坐在客座位上區，等他坐下來後看他搖頭晃腦的喝水，沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作侵犯我。」

周立銘今午在臉書發文表示：「長期以來我面對壓力跟挫折都不懂得如何釋放，所以內心長期屬於高壓狀態我沒有好好正視這件事情，只覺得時常覺得無力、沮喪、提不起勁。」透露最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，同一天自己的電腦遭到駭客，除了電腦資料被清空、YT藝人帳號被駭客操控導致被ban、長期以來的投資帳戶也被駭掉，「裡面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢。我壓力大到無法對大家交代，一時之間跌到谷底，在整整八天沒有睡覺，之後情緒、精神崩潰。關於當天發生的所有事情，我也剩下片段性的記憶，但我記得我太太、家人把我從救護車接回家之後，我才驚覺我還活著」。

等情緒比較穩定後家人帶他就診，跟醫生把所有事情交代清楚後，診斷為躁症（狂躁），引發原因即是壓力跟創傷累積到一個程度之後的精神崩潰。「對於影片裡發生的事，我也是看到之後才依稀記得當時的情況，我只記得我非常需要喝水，但是我衝出家門後身上什麼都沒有，於是走進去請店員小姐給我一杯水。我非常抱歉當時伸手的動作嚇到了她，坐下來喝完水之後我就直接離開了，但看到影片之後也被我自己的舉止嚇到，對於我的行為造成她的恐慌，我感到非常非常抱歉」。

他強調自己絕對沒有不好的意圖和習慣，希望不要再有誤導訊息讓事情變得更複雜，也希望店員小姐可以回歸平靜生活不被打擾，「其實很不願意公布自己的身心狀態，自己也花了一段時間去學習、接受這個狀況，但是也想要藉此呼籲大家在發生任何壓力 創傷的時候不要自己默默承受，一定要正視這件事情 要尋求協助，現在的我持續接受專業治療，家人、朋友都給我很多很多的愛跟幫助、支持，醫生說我的狀況恢復得很好，我相信我一定會撐過這些低潮」。