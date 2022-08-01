民進黨立委高嘉瑜日前因「一屍五命」說慘遭綠粉出征，同黨台北市議員王世堅則力挺她，除在節目上痛批「柿子挑軟的吃，習慣性欺負高嘉瑜」外，更怒問綠粉「若進醫院準備開刀，結果執刀醫師論文抄襲，你敢給他開刀嗎？」。此舉引起網友熱議，紛紛大讚王世堅「真男人」！

針對高嘉瑜因「一屍五命」說慘被出征，王世堅上月29日在中視政論節目《庶民大頭家》提到，有一段時間高講什麼幾乎都會被攻擊、甚至霸凌，但這些攻擊言論並沒有分析清楚，也懶得去看她到底講得是什麼、內容有沒有道理，過度欺負高嘉瑜已經「變成了他們（綠粉）的習慣。」

王世堅還怒問攻擊高嘉瑜的綠粉，若有一天進了醫院、躺在手術台上準備動手術，得知執刀醫師的論文是抄襲的，「請問你敢給他開刀嗎？」又或者住的房子，設計的建築師論文是抄襲的，「請問你敢住嗎？」他呼籲攻擊高的人先把上述問題想清楚、再來說個分明，「柿子挑軟的吃，這非常不好！」

對此，大批網友們湧入《中時新聞網》相關報導與影片留言，大讚王世堅「真男人！」、「算綠營少數有良心的人」、「說得有道理，不要只允許一種聲音」，也有網友留言痛批綠營「說謊的沒事，說實話的被圍剿，腐敗就是腐敗」、「難道只有信仰，沒有靈魂嗎？」。