保七總隊第八大隊去年初破獲專門盜伐百年茄苳樹集團，今年再度掌握5人在台東太麻里山區以相同手法犯案企圖銷贓牟利。經蒐證逮人，救回老樹重新植栽台東一處殯葬園區。

警政署保七總隊第八大隊副大隊長陳元發媒體受訪指出，民國110年初破獲盜伐集團後，就沿線追查擴大偵辦，發現另有1棵百年茄苳樹遭相同犯罪手法受害，隨即報請台東地檢署檢察官指揮偵辦。

陳元發表示，陳姓主嫌等5人在台東縣太麻里山區盜伐的1棵百年茄苳樹，運往宜蘭縣一處園藝造景區銷贓牟利。警方見時機成熟熟，動用40多名查緝人員，兵分多路前往宜蘭、台中、台東等3縣市，就涉案人居住所執行搜索，並將陳嫌5人帶回說明。

遭盜伐的百年茄苳樹，重達26公噸，警方動用1部大型吊車、2部怪手及特殊板台拖車才將茄苳樹運回至台東縣太麻里鄉公所三和殯葬園區栽植。將陳嫌5人訊後依森林法及刑法竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。

八大隊執行「滅鼠專案」，針對轄內盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，派遣警力實施聯合路檢盤查。對於盜伐林木等破壞國土案件偵辦絕對毋枉毋縱，提醒不法宵小切勿以身試法。