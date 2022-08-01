本土+16352創3個月新低！ 死亡新增36人

本土新增疫情與中重症雙降，中央流行疫情指揮中心今天公布1萬6352例本土病例，以及39例中重症個案，兩項數字皆為5月3日以來新低，寫下3個月以來最低紀錄。不過今天也新增2例感染源不明的本土BA.5個案，疑為社區感染。

指揮中心表示，今新增的本土病例為1萬6352例，另新增232例境外移入、39例中重症、36例死亡個案，其中本土新增數為今年4月30日以來新低；中重症個案為5月3日以來新低。

各縣市新增個案數排名依序為新北市2831例、台中市1987例、桃園市1840例、高雄市1622例、台北市1547例、台南市1313例，死亡個案年齡介於60多歲至90多歲，無新增特殊重症、兒少重症個案。

指揮中心表示，今日新增之16,352例本土病例，7,802例男性，8,541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,831例)，臺中市(1,987例)，桃園市(1,840例)，高雄市(1,622例)，臺北市(1,574例)，臺南市(1,313例)，彰化縣(740例)，苗栗縣(539例)，新竹縣(500例)，屏東縣(442例)，雲林縣(427例)，新竹市(396例)，宜蘭縣(358例)，南投縣(322例)，嘉義縣(320例)，花蓮縣(294例)，基隆市(236例)，嘉義市(216例)，臺東縣(182例)，澎湖縣(112例)，金門縣(91例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月29日，死亡日期介於5月20日至7月29日。

指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，131例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為奧地利(5例)、越南(4例)、日本、泰國及義大利(各2例)、韓國、美國、菲律賓、印度、中國及馬來西亞(各1例)，另211例感染國家調查中。入境日期介於今年7月1日至7月31日。