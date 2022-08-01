針對日前「習拜通話」有關大陸對台立場表態，以及當下因美國眾議長裴洛西可能訪台引發的台海緊張局勢與中美關係等問題，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，裴洛西如今明知這事有風險也下不了台，認為大陸現在只能用行動來堅持主張，並以此來修正美方主張，「正與美國進行一場意志上的較量」。

而中美關係之間的「安全護欄」，金燦榮認為表示，美方將它單方面定義為以美國利益為中心，具體內涵就是「我幹的事兒，你不能反抗」。而大陸一直不同意這種定義，從王毅與布林肯的會談到這次兩國元首通話，中方都在強調三個聯合公報，這才是大陸認同且是美國承諾過的「護欄」。

根據觀察者網引述金燦榮表示，大陸希望通過這場意志的較量來讓對方知難而退，這也意味著美方將按照大陸主張建立中美之間的「護欄」。

金燦榮指出，中美各自國內都有各種壓力，話也都說得很滿，所以現在確實是處在某種僵局狀態。解鈴還須系鈴人，這事兒現在只能是美國讓步，是它挑起的事端，它有責任解決這個問題。他說大陸方面應是做了比較充分的準備，也擺出了很嚴厲的姿態，剩下的就看美國的態度了。