每年8月1日為「原住民族日」，民進黨立委陳瑩今（1日）表示，因為這一天沒有放假，多數台灣人不瞭解這一天的由來，全台灣都應該瞭解「原住民族日」，歷史的呈現應該是「原貌」與「全貌」，她強調，「原住民正名」絕非國民黨的恩澤或功勞。

陳瑩今透過臉書表示，國民黨堅持「山胞」正名為「少數名族」而非「原住民」，原住民權利促進會（簡稱原權會）1984年成立後，長期推動原住民族運動，其中三大訴求便是「正名」、「土地」、「自治」。

1992年5月原權會晉見前總統李登輝，當時候原住民社會的共識，以及各界對原住民「正名」的支持，都已趨向用「原住民」作為正名的方向，就連當時媒體也都經常以「原住民」一詞做新聞報導，可是當下的國民黨刻意以「先住民」、「早住民」等用詞干擾，甚至認為應該用「少數民族」。

陳瑩說，1994年原住民的正名修憲，民進黨與原住民團體共同主張的是「台灣原住民族」，許多原住民中央民代都認為應該以「台灣原住民族」正名，包括自己父親陳建年當時擔任省議員，與林春德、曾華德、楊仁福等省議員都一起主張應該正名為「台灣原住民」，但提案在立法院就遭國民黨立委反對。

此外，1994年7月的國民大會修憲，討論正名的第一案是正名為「台灣原住民」，遭國民黨完全封殺杯葛，第二案自由地區「平地原住民」及「山地原住民」，第一次表決未通過，國民黨國代謝隆盛提出重複表決，最後通過此案。

陳瑩說，去年及今年這個時間，都出現國民黨有心人士，籍由片段的紀錄，用以偏概全、斷章取義的方式，曲解整個修憲過程，用偏誤解釋歷史的方式，試圖塑造「原住民正名」是功在國民黨。

她痛批，這種硬拗的說法，讓大多數人聽起來都會覺是謬論，「山胞」一詞是國民黨定的，民意反撲後改為「原住民」，卻要感謝國民黨？原住民在1994年可以成功正名絕非偶然，也不是一朝一夕、一蹴可幾，更不可能因為一個「重複表決」就可以改變所有的結果，應該正視完整的史實，不該抹滅前人的貢獻。