高雄市為配合8月到10月的「2022臺灣文博會」、「2022台灣設計展」而發起「台灣設計設計台灣」系列城市展演活動即將展開，活動官網中的「高雄幣平台」也將於8月1日中午12點全面啟動，包括文博遶境遊程，130家文創店家多樣商品提供選購，未來還會推出特色餐廳、飯店套裝行程等。而且透過高雄幣平台註冊、儲值完成便能享有市府加贈20%的回饋機制，也就是說儲值高雄幣100點實際可消費120點，儲值回饋最高1,000點，儲越多賺越多。

文化局表示，7月25日首波的文化遶境活動場次，一開賣便在短短半小時內搶購一空，民眾紛紛來電詢問何時開放其他遊程場次選購。這次文博遶境最後加開兩條特殊鄉間優游路線，包括杉林六龜的古道溫泉二日遊；彌陀永安戲耍皮影戲與陶藝的鄉間文藝體驗。在8月到10月間帶領民眾深入探索城市百年風貌。

這次高雄市政府還推出線上線下同步行銷的「創意逛大街」，除了官方精選限量商品，如台灣IP限定款T-shirt、一卡通、搭配原愛國婦人會館首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」推出限定香水-墨水冥想，店家也絞盡腦汁端出限量、特色商品來吸引消費者。例如「尚音唱片」延續金曲33移師高雄的話題，協助樂迷集結金曲獎所有得獎專輯。花藝教室「欣野田花」選用向日葵當做主花，自己完成的高質感手作盆花可以擺在家中欣賞回憶高雄之旅的美好。位處美濃區的「樂愛餵羊」則透過認股農地，農家定期回報了解白玉蘿蔔整個種植的過程，約定冬天來到現場採收蘿蔔不單單有趣，更增添許多的教育意義。

文化局提醒7月25日文博遶境首波遊程預約成功取得購買券序號的民眾，8月1日-2日務必上高雄幣平台「活動預約」畫面點選已預購項目，並點擊「我要結帳」進入購物車畫面，於預購項目點擊「請選擇購買券」，勾選欲結帳之券數數量，確認結帳欄選擇之數量金額，按下「確定結帳」進入結帳畫面完成付款，始完成報名，沒有完成付款的預約名額將於8/3中午12點釋出。高雄幣平台可透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具，多元付款方式儲值取得高雄幣，還有市府加贈20%的回饋機制，歡迎大家多加使用。