國家運輸安全調查委員會今（1）日成立3周年，管轄範圍增加。除了根據《太空發展法》第18條，從既有的陸、海、空運輸事故調查，再跨進太空領域；另外擬將擴充軍機黑盒子解讀設備，從目前黑鷹擴增到幻象2000、F16、阿帕契等機種；「運安工程研究中心」也將建置於宜蘭。運安會主委楊宏智表示，運工中心大概還要增加8人，太空組還需要1個委員及7到8位專業調查員，人力還需補強。

目前運安會有航空調查組、水路調查組、鐵道調查組、公路調查組、運輸安全組及運輸工程組等6個小組，共有90多人；下轄「國家運安工程研究中心」，其中預計以17.8億元打造的運安工程中心將設在宜蘭科技工業區，占地約6000坪，但因未經行政院核定即編列預算，與預算法規定不合，但計畫尚未經行政院批准。是否能如期執行，仍存變數。

運安會太空事故調查人力規畫方面，目前已經延攬3名太空專業人才，都已從原服務單位退休，1名原本在美國太空總署NASA從事火箭發射，另1名在美國設計衛星，還有1名原本在中科院設計飛彈系統。楊宏智表示，太空調查組人力還需要補足1位委員及7到8位專業調查員。