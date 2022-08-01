花蓮「農好基地」歷經半個月整修，上月底重新開幕，縣府以四季為策展主題，對應人體5臟及5色食材介紹各鄉鎮的農特產品，盼能藉此讓該處成花蓮最好的農村資訊宣傳站。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮「農好基地」位在新城鄉七星潭的曼波園區旁，上月中旬閉館整修，歷經半個月終於重新開幕，縣府特別以四季為策展主題，對應人體5臟及5色食材介紹各鄉鎮的農特產品，透過創新行銷方式，提升地方農產及社區能見度，並藉此實踐食農教育，盼讓該處成花蓮最好的農村資訊宣傳站。

「花蓮農好基地」配合花蓮縣政府推動2030永續發展SDGs指標，上月12日起閉館整修，同月30日重新開幕，農業處特別重新規畫原有大寢室的展示空間，以「四季食養‧農村演義」系列主題策展活動，喜迎翻修後的館舍。

農業處長陳淑雯說，展覽主要是以春、夏、秋、冬分別對應人體的心、肝、脾、肺、腎5臟，及青、赤、黃、白、黑或紫等5色食材，來介紹花蓮農村社區好山好水與相對應顏色的農特產品，並利用圖文版面和實品展示方式，呈現隱身在農村中深藏不露的農村達人，及各社區、休閒農業區的各式季節伴手禮品。

「四季食養‧農村演義」春、夏、秋、冬4場次策展活動展期至11月中旬，每場次展期21天， 由於目前正值夏季，因此農業處以「夏」季展替該展打頭陣，並在現場展示蜜香紅茶、金針、鳳梨、西瓜等夏季的農特產品。

陳淑雯說，夏天溫度高、濕度大，易使人心煩易怒，從陰陽五行來看，心屬火，色赤，故夏季養心可選西瓜、火龍果、蜜香紅茶、紅糯米等紅色食物；五行中火生土，心生脾，長夏適合養脾，鳳梨、金針、香蕉等黃色食物最能開胃健脾，而「夏」季展便是以此為概念。

陳淑雯表示，今年適逢「食農教育法」通過，因此以「四季食養‧農村演義」為策展主題，扣合農、漁村土地、產業、文化與環境關係，開啟農、漁村實踐食農教育連結，透過食農概念的新創，串聯呈現花蓮農村底蘊新風貌，推動花蓮「農村好生活」的品牌形象，並藉此優化農好基地，使其成為花蓮最好的農村資訊宣傳站，促成社區特色魅力行銷，活絡社區經濟。