基隆市議會今日舉行臨時會，由市府觀光及城市行銷處率先報告，有關城市博覽會執行成果。觀銷處長曾姿雯表示，博覽會是疫情趨緩後全國第一個大型活動，效益超乎預期，累計101萬人次參訪。

基隆「2022城市博覽會」為期10天，以「城市展場、夜間光雕、海上觀展」為3大軸線開展，串聯國門、正濱、海科、沙灣4大展區，6月19日圓滿落幕。曾姿雯指出，活動有三大效益，其中最主要是「品牌效益」，以「認識台灣，從認識起點城市-基隆開始」為主軸論述，反轉、提升城市意象。

曾姿雯說，其次是「廣告效益」，透過企業合作與民眾參與，不僅活動官網吸引超過20萬人次，短短10天，在網路宣傳觸及數與互動數更超過115萬，讓基隆能見度與討論度大幅提升。

最後是「幸福效應」，藉由博覽會爬梳基隆城市的發展過程，呈現基隆文化歷史底蘊，以及引領全台的海洋政策，大幅提升市民自信心與光榮感。曾姿雯強調，城博會不是活動，也不僅是策展，而是用實實在在的城市空間，實踐價值、創造希望，效益是無價的。