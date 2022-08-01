今天8月1日是原住民族日，民進黨桃園市長參選人林智堅表示，他昨（7/31）日參加原住民族豐年祭，披上阿美族的情人袋與族人一同感謝祖靈保佑，並說將延續現任市長鄭文燦的「桃原新政」，讓原住民族傳統文化持續傳承。

林智堅今日在臉書用各種原住民的招呼語向粉絲說你好，並透露昨日他特別前往楊梅參加原住民族豐年祭，還披上阿美族的情人袋（Alufu），與族人一同感謝祖靈保佑這一年的順遂。

林智堅指出，桃園是全台原住民族人數第二多的城市，更是都會原住民族人口最多的城市，有將近8萬名原住民族居住在桃園過生活，而過去8年鄭文燦推動原鄉基礎建設，建置了53處簡易自來水系統、後山加油站、高山ATM等，還設置10座「防救災共構共站行動通訊平台」，打造六都第一所原住民族實驗學校「羅浮高中」。

林智堅說，好的生活是落實原住民族轉型正義的第一步，未來他也會延續「桃原新政」，不僅要持續建設原鄉，同時更要照顧都會區的原住民族朋友，讓原住民族的傳統文化繼續在這片土地上傳承下去。