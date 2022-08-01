民進黨台北市長參選人陳時中陣營的管碧玲、林靜儀質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安「自誇」推動擴大不孕症補助。對此，國民黨今天還擊，蔣萬安團隊發言人黃子哲說，蔣萬安長期推動擴大不孕症補助，促成衛福部政策推動是好事，遺憾綠營卻說成「自誇」，呼籲別企圖抹煞蔣萬安的努力，欺騙台北市民。

管碧玲在臉書上指出，人工生殖補助， 2020年9月28號，陳時中就同意擴大補助，開始研議了，蔣萬2021年3月18日才第一次針對此質詢陳時中。

藍委李德維表示，管碧玲確實在2020年首先提出擴大不孕症補助的概念，同年10月6日邀國健署研議，但後續衛福部未有行動。蔣萬安則在2021年3月提出質詢後，陳時中才回應建議不錯，會請相關單位研議。

李德維說，管碧玲就算先提出，她也沒繼續追下去，是蔣萬安提出後，才能真正落實。蔣辦發言人蕭羽耘表示，政策不是比誰先講出口，是誰真正在後面推動，真正在做事，蔣萬安就是實在做事的那位。

黃子哲表示，管碧玲在2020年質詢時，當時陳時中只回應44個字，重點只有「願意來研議」，而陳時中在回應蔣萬安質詢時，則說了213個字，並且具體提出階梯式補助概念及會參考蔣萬安的提議，管碧玲不要欺騙台北市民，否則尷尬的就是自己。

藍委洪孟楷表示，凡走過必留下痕跡，目前實施的擴大補助方案，從原先只限中低收入戶擴及一般家庭，同時也進行排富，正是蔣萬安在2021年3月21日在立法院社會福利及衛生環境委員會中提出臨時提案內容。國民黨沒要獨攬功勞，但這樣的政策，是蔣萬安先看到不孕症夫妻需求，提出來關心，好的政策要大家一起努力。