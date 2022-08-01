廖彬興（白衣者）靠著自己摸索累積的30年經驗，協助其他同業及獸醫師替鹿隻完成檢疫防治的工作。（新北市動保處提供）

水鹿被馴服後，獸醫師才能夠順利施打疫苗。（新北市動保處提供）

位於新北市五股的「野山養鹿園」，飼主近期想申請台灣國產鹿茸標章認證，依規定需經地方政府動物疾病防治機關協助施打結核病疫苗檢驗合格，但因水鹿較膽小又神經質，若稍有不慎，很可能人鹿兩傷，所以新北市動保處特別協調有34年養殖水鹿經驗的達人廖彬興來協助，透過熟練的技巧安撫鹿隻，才能讓獸醫師順利施打打疫苗。

廖彬興表示，自己養殖水鹿已有34年經驗，但因為這個行業真的也沒有什麼老師可以學習，所以從頭到尾都是靠著自己摸索，慢慢弄清處水鹿的習性，才練就了一身不讓「小鹿亂撞」的本領，而自己也是抱持著「服務」同業的心態，全跑透透協助其他的養殖業者。

至於為什麼會接觸到水鹿養殖？廖彬興解釋，因為從小看到水鹿的養殖，只需要透過採收鹿茸就可以換取經濟價值，與其他家禽、家畜養殖不同，所以感到很有興趣，便在1988年從自己購買的10隻小鹿開始養起，結果一做就是34年，過程中雖然辛苦，但仍不斷摸索嘗試，後來還成為國內成功完成鹿隻人工授精的第一人。

獸醫師林瑋諭表示，鹿農申請台灣國產鹿茸產品標章認證，都必須經過地方政府動物疾病防治機關協助施打結核病疫苗檢驗合格，以確保鹿場環境衛生並杜絕染疫發生疾病，消費者可購買到安全國產鹿茸。醫師替動物施打疫苗過程最危險通常是抓穩控制肢體，因鹿科動物情緒極易驚嚇休克，抓狂時衝撞踢人難以靠近，必須仰賴擁有馴鹿專業的人士協助才能順利完成工作。

新北市動保處表示，動物疾病防治戰線上，公職獸醫、牧場、馴鹿達人聯手組成鐵三角守護轄內鹿農每隻動物身體健康。動保處依例派員每年都會調查巡訪各家養鹿場協助場區消毒防疫，並鼓勵進行申請台灣國產鹿茸產品標章認證，藉以落實動物用藥、疾病篩檢及傳染病防治管理。除可保障鹿隻身體健康，也可透過防疫編號來加強健康管理，方便牧場每天檢視鹿隻醫療照護，維護產品品質，確保鹿農產業永續經營。