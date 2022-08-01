看準點數經濟推動流量池的養成，創業家(8477)旗下生活市集持續擴展點數生態圈的發展，現啟動深化經營LINE官方帳號渠道策略，目標讓旗下7個LINE官方帳號成為更直接的流量導購入口，首推「生活幣」加上「LINE POINTS」雙點數回饋，目標推升7,500萬LINE好友的消費循環，同時切入LINE大生活圈中創造新一波的商機。

董事長郭書齊表示，今年生活市集、松果購物將持續深化從APP與LINE私域流量創造更多營收表現，推進流量池擴大且正向循環，現行LINE官方帳號為站內第二大導流入口，在消費市場中足夠大的誘因能培養顧客對品牌的忠誠度，而回饋就是對消費者最實在的方式，我們期待透過台灣滲透率極高的LINE POINTS加乘，成為旗下LINE官方帳號切入LINE大流量池的新機會。

2013年創業家兄弟即早看準社群行動商機積極投資LINE官方帳號至今，旗下生活市集、松果購物7個LINE官方帳號，已累計超過7,500萬好友數，約等於每一個台灣人至少擁有3個創業家兄弟集團旗下的LINE官方帳號，成為目前台灣LINE官方帳號及好友數最多的電商品牌。

觀察市場上回饋型平台的消費者留存率表現優於一般購物網站，顯見點數回饋的模式對於消費黏著度養成有極大的誘因。生活市集善用現有優勢，結合自家的「生活幣」扮演著對內養客留存重要的關鍵，並透過全站筆筆回饋、1生活幣即折抵$1元、折抵無上限等操作策略，帶動消費黏著度有效提升，現期望在點數策略下持續向外擴展，攜手LINE POINTS點數回饋整合到生活市集LINE官方帳號上，目標將透過雙點數加乘下推進好友數增長，同時有效提高轉換及留存表現。

首波上線即推出超強回饋活動，8月起透過生活市集旗下LINE官方帳號下單即可享有「一次購物、雙筆回饋」，並祭出特定商品最高回饋13％等活動。