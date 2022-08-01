現場來賓上台分享先天顱顏缺陷兒的奮鬥故事，讓更多人認識顱顏家庭心路歷程。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

羅慧夫顱顏基金會攜手台中市政府，即日起至8月22日於台中火車站2樓大平台舉行「最初的感動2.0」沉浸式互動展覽，展示板有先天顱顏缺陷兒的奮鬥故事，讓更多人認識顱顏家庭；用愛的力量傳達，邀大家來看展，活動台上一起完成啟動生命轉動儀式，呼籲用行動支持生命的轉動。

透過迷宮形式，展現沉浸式互動展覽，讓來賓走入顱顏家庭的生命故事。副市長陳子敬說，根據統計，全台每700位新生兒就有1位是顱顏缺陷者，目前台灣醫學進步，在羅慧夫顱顏基金會的努力，讓顱顏孩子都可得好的治療，在生命中有機會發揮長才、活出自我。

現場4歲微笑天使「宓宓」，是早產兒且罹患罕見疾病，2歲完成腭裂修補手術，宓宓的媽媽說，雖醫師診斷說女兒僅活到5歲，但是她仍不想放棄，用愛陪伴度過每1天，呼籲外界支持先天顱顏缺陷兒家庭繼續走下去的勇氣，為顱顏孩子建立充滿接納與包容的環境。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，顱顏家庭不只堅毅勇敢克服困境，生活中一定也有歡笑與幸福，但不該因為不了解病症被掩蓋在害怕之中；藉由「最初的感動2.0」沉浸式互動展覽，讓更多民眾認識這些家庭的生命故事。

副市長陳子敬說，聆聽顱顏家庭現場分享經歷，感受他們不只堅毅勇敢克服困境，生活中也充滿許多歡笑及幸福，期盼大家從展覽中體會顱顏家庭照顧孩子付出的心力，市府相當重視社會福利，未來持續支持，讓顱顏家庭更有信心向前邁進。

交通局表示，「最初的感動2.0」沉浸式互動展覽為去年11月於台中捷運綠線市府站「最初的感動」照片展後續系列活動，以生命初始的「卵」造型作為互動裝置，傳達生命初始的感動，給不同的生命一個機會，今年從靜態照片提升至動態互動式展覽，暑假期間值得親子一起來欣賞，活動至8月22日止。

羅慧夫顱顏基金會缺陷兒治療台中火車站沉浸式互動展覽