聯準會（Fed）如預期調高利率3碼（1碼是0.25個百分點），Fed主席鮑爾表示9月會議不再給出明確前瞻指引，市場預期升息步伐將有所放緩，美國第二季GDP負成長0.9％令市場對經濟衰退感到擔憂，但美股仍續漲，顯示市場已快速消化利空，並加大疲弱經濟數據將使Fed放緩升息預期，可望帶動台股跟著上攻。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，貨幣緊縮政策壓力正在下降中，目前至年底尚有3次利率決策會議，市場預估總共將會再升息4碼，貨幣政策壓力下降後，市場風險偏好有望提升。且預期基於美國11月適逢期中選舉，政策焦點勢必逐漸朝就業和經濟增長傾斜，甚至明年上半年便可能開啟試探性降息預期，不妨把握第三季逢低分批進場，或採定時定額方式介入台股基金。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，台股在反彈千點後，呈現狹幅震盪，目前進入整理格局並仍守在月均線之上，評估目前市場上多空消息大多已經反映在盤勢上，預期進一步的通膨數據或經濟數據出來前，指數會持續在「萬五」關卡處多空交戰，短線趨勢仍偏多。

產業方面，電子股看好HPC、伺服器、智能車供應鏈、蘋果概念股，傳產以汽車族群、生技、製鞋、受惠解封的一般消費股等族群。