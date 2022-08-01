由於防疫險理賠損失慘重且對於未來疫情不確定性高，在國門即將開放之際，保險業者對於海外旅平險上架，仍持較謹慎態度。不過，安達產險的海外旅行平安險已開放承保。美商安達產險表示，目前因為系統還在調整中，暫不開放網路投保，預計可望在八月底上架。

美商安達目前新上架的旅行平安保險保障內容是在遊期間的意外傷害醫療保險以及海外突發疾病醫療保障，也就是除一般住院給付，還提供門診及急診給付，最高投保天數可達180天。

至於美商安達產險旅平險內容可以分國內外基本型以及海外加值型，針對海外突發疾病健康險的保障內容有：1、住院醫療保費是3萬元，最高上限是100萬元（意外身故或失能保險金額的10％）。2、海外突發疾病門診醫療費保險金：限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1％。3、急診醫療費用保險金：限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1％。4、海外急難援助服務（限旅遊目的地為海外地區者）：上限5萬美元。

美商安達產險表示，該公司在承保旅平險時會較嚴謹，如要在出發五天前即要就要收到要保書正本否則保單會失效等等。