川普(左)恭賀史滕森摘冠。（美聯社）

46歲瑞典高球名將史滕森（Henrik Stenson）摘下了LIV貝德敏斯特賽事的冠軍，在他叛離PGA之後的短短幾天抱回第一筆獎金：400萬美元（新台幣1.2億）！儘管遭到外界指責，還被拔除了萊德盃歐洲隊長的資格，史滕森愉悅地說：「過去10天很忙碌，而且取得的成果讓我無比自豪。」

LIV比賽只有3天54洞，上限48人參賽，就讓史滕森拿下400萬美元（2021年美國公開賽冠軍獎金為225萬美元）。史滕森毫不諱言，他轉投LIV就是為了錢，「職業賽場上，獎金是選手們第一考量因素。」

沙烏地阿拉伯被認為是美國911恐攻事件的共犯，直到上周還有媒體質問史滕森如何面對911受難者家屬。此外還有充滿爭議的球場主人川普（Donald Trump），球迷也不買帳，美媒報導票價最低下殺到1美元。

然而史滕森又不是美國人，他回答：「是的，我想我們能說的，就是我們的心與那些在悲劇裡失去摯愛的人們同在。我們能說的就只是這樣，真的。」

LIV還一度搞錯史滕森的國籍（變成英國人），但對於史滕森來說，即使他隨便亂打，也可以從LIV拿到5000萬美元簽約金。史滕森仍舊拿出全部實力，包括決賽輪一記20呎的漂亮推桿，總成績-11桿摘冠，達斯汀強森（Dustin Johnson）以-9桿並列第2。賽後史滕森還意有所指地說：「我想我這次的表現應該很像一個隊長了。」