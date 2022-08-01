立委鄭運鵬1日陪同民進黨桃園市長參選人林智堅公布競選團隊及主視覺，他直指桃園已不再是藍大於綠的直轄市，林智堅優良政績與個人魅力受到桃園市民青睞，讓國民黨感受到巨大壓力，才要「全黨打1人」。

鄭運鵬致詞表示，感謝林智堅願意相信他讀能力，邀請他擔任競選團隊總幹事，笑說自己過去都是候選人，第一次當總幹事。他提到6年前在市長鄭文燦邀請下，回到外祖母故鄉桃園參選，順利當選2屆桃園立委，但沒有先來後到、只有共同進步的問題，會跟林智堅一起爭取桃園下一個黃金十年，如今是林智堅競總總幹事、也還是民進黨團幹事長，「需要做事、需要幹事，就找鄭運鵬！」

鄭運鵬也分享祕辛，去年1月他就和林智堅說，若有意願來桃園當市長都歡迎，今年選隊會決議徵召提名林智堅時，6月18日晚上8點半，林就致電感謝他願意支持選對會決定，他笑回應該是他要謝謝林願意承擔這非常重要的責任。

鄭運鵬說，桃園對藍綠都是關鍵一役，民進黨要延續鄭文燦政績，國民黨則希望拿回政權，林智堅辭職新竹市長來到桃園1個半月來明顯感受到選舉張力，這是因為優良政績和林智堅個人魅力受到市民青睞，桃園已經不再是藍大於綠的直轄市，所以國民黨才要無所不用其極「全黨打1人」，就是他們感受到林智堅帶來的壓力。

鄭運鵬說，現在競選團隊擁有林智堅和鄭文燦2位加起來十星級的市長，相信未來的台灣需要桃園和新竹，不論是生活圈、產業鏈還是進步的價值都需要更大的結合，成為台灣的心臟和引擎，呼籲大家放心，林智堅團隊有政績，也有不同世代和族群的組合，「未來4個月一定非常正面，會給大家滿滿的政績和願景！」