彭佳慧日前拍攝〈我要把你嚇死喔〉MV。（新視紀整合行銷提供）

彭佳慧日前拍攝〈我要把你嚇死喔〉MV。（新視紀整合行銷提供）

彭佳慧首支全創作客語單曲〈我要把你嚇死喔〉2日數位發行，MV找來網紅UG、八十八顆芭樂籽主唱阿強及2019客家流行音樂大賽冠軍Siàu-lú khah-lah少女卡拉出演。UG與阿強反串和聲天使，首次合作就默契十足，金光閃閃的秀服讓他們自稱是瑪麗亞凱莉與艾薇兒，妖媚姿態一點都不輸《華燈初上》吳慷仁的「寶寶媽媽桑」，現場聞音起舞好似群魔亂舞，2人還笑說未來可以組團參加音樂比賽。

彭佳慧在MV中化身帥氣的搖滾名伶，除了UG、阿強扮演和聲天使，Siàu-lú khah-lah少女卡拉則是變身天后專屬樂隊。首次跨刀拍攝MV的他們都對彭佳慧創作讚不絕口，原以為曲風會是她擅長的抒情路線，卻是讓人驚喜的輕快搖滾，且琅琅上口，呈現天后另一種音樂面貌。

UG曾以模仿少女時代受邀參加韓國綜藝節目《Starking》與偶像見面，之後更以模仿白靈而走紅IG等社群媒體。阿強除了是樂團主唱近年更因為YT的棒球節目而大受歡迎，總給人超MAN形象的阿強首次嘗試反串造型，UG跨讚他敬業，穿著裙子更是妖嬌時尚。阿強認為UG妝前妝後反差很大，自己則表示滿喜歡穿裙子，因為很閃亮。

父親是客家人的UG，從小過年過節都會沈浸在客家氛圍中，因在台北長大所以客語其實不太會講，但國小曾代表班上參加客語歌唱比賽，演唱〈天公落水〉、〈桃花開〉。阿強的母親是客家人，但客語程度略聽得懂，最近他蒙起想去報名上客語班的念頭，UG聽聞表示也想去一起去。同樣首次為人MV作嫁的Siàu-lú khah-lah少女卡拉，為配合MV角色安排，除了鼓手以外，大家都被分配與平常不一樣的樂器編制，對團員而言是個很特別的挑戰，就如同歌名一樣都被嚇到了，但也因此在片場玩得非常開心，拍攝效果也很棒。