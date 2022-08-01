波麗士化身國文老師，教導男童讀出標語。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

炎炎夏日是戲水好時機，台中市兩名孩童日前到北屯區旱溪玩水，路人看見擔心安危報警，警方趕到後吹哨示意男童上來，並指著「請勿戲水、游泳」告示牌，教育兩人戲水安全知識，以避免憾事發生。

台中市警察局第五分局指出，日前下午3時許，巡邏警車在北屯區旱溪西路3段被民眾攬下，神情緊張向警方表示見到幾名孩童在旱溪內戲水、游泳，看起來相當危險。

松安派出所巡佐潘長泰及警員黃長皓趕往現場，果真見到2名男童在溪邊忘我戲水消暑，趕緊對著孩童吹哨「嗶嗶！」示意上岸；其中一名男童趕緊穿好褲子，兩人齊向警方走來，警方告知這裡相當危險，不可以玩水。孩童稱不知不能玩水，但也不好意思跨上腳踏車離去。

警方指著「請勿戲水、游泳」告示牌請男童念出，男童不識「戲」字，警察伯伯瞬間化身國文老師教識字，同時叮囑他們，在危險水域及無救生員河水溪流游泳、戲水，可能發生溺水事件，千萬要注意。

第五分局警方呼籲，暑假期間家長宜多加留意孩童交友情形及動向，夏季酷暑難耐，孩童為求降溫消暑常結伴至溪流、河川戲水，若遇午後雷陣雨引發溪水暴漲，可能導致溺水事件，故從事水上活動應選擇設有救生員的合格游泳池或海水浴場，以確保安全。